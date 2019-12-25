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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مريم رجوي: قتلى انتفاضة إيران أكثر بكثير من الرقم المعلن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن عدد الشهداء في الانتفاضة الإيرانية يتجاوز بالتأكيد 1500 شهيد.
وأضافت: بالطبع، الأرقام الحقيقية أكثر بكثير. هذا يعني أن النظام قد قتل مالايقل عن 60 مرة مما فعله في انتفاضة ديسمبر2017 إلى يناير2018 وأصاب أعدادًا أكثر بجروح باستخدام الأسلحة والفؤوس والرصاصات الكروية.
وتابعت: في الواقع، ما حدث هو جريمة ضد الإنسانية ارتكبت في الشوارع أمام أعين الناس الأبرياء. هذه واحدة من أفظع الجرائم في القرن الحادي والعشرين التي يشهدها العالم.
وقالت: يمكن للعالم أن يرى أن نظام الملالي لا يتردد حتى في قتل أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا فقط.
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