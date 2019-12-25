باحث في المناخ: الحقائق العلمية تبرر «الطوارئ المناخية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الباحث الألماني في شؤون المناخ، يوهان روكستروم، أن مواجهة الأزمة المناخية تستوجب إعلان «الطوارئ المناخية»، وطالب صناع القرار السياسي بالتحمس لهذه المواجهة كما فعلوا مع الأزمة المالية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قال روكستروم، الشريك في رئاسة معهد بوتسدام الألماني لأبحاث المناخ: «وصلنا إلى نقطة أصبح من الواضح فيها من وجهة النظر العلمية أن علينا أن نتعامل بسرعة، وأن نبرر إعلان حالة طوارئ مناخية، وليس ذلك لأننا نتجه بشكل مباشر لكارثة، بل لأن المخاطر عظيمة جداً والوقت يمضي». وأشار الخبير الألماني إلى أن وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كانوا يجتمعون وقت الأزمة المالية العالمية صباحاً ومساء في بروكسل، وخلال عطلات الأسبوع للبحث عن سبل لحل الأزمة، وأصبح من الممكن إنقاذ البنوك بمئات المليارات، ولكن لا أحد يفعل ذلك بالنسبة للمناخ.

وأشار روكستروم إلى ضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم اعتباراً من عام 2020، وقال إن جميع السيناريوهات المطروحة من قبل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية تؤكد هذه الضرورة، وهي السيناريوهات التي تضمن الحفاظ على هدف اتفاقية باريس للمناخ الرامية للحد من احترار الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين «بشكل معقول». وأضاف «نحن بحاجة لتحديد تاريخ نهائي لاستثمارات الفحم، تاريخ نهائي للمحركات العاملة بالوقود التقليدي، ليس فقط في ألمانيا وأوروبا، بل في جميع أنحاء العالم».