شرطي بطل ألعاب قوى يلحق بلصّين في إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع لصّان في إسبانيا في شر أعمالهما بعد سرقتهما حقيبة تحوي أكثر من 3000 يورو من عملاء أحد البنوك خلال مغادرته مقر البنك في مدريد. وتصادف وجود شرطي بطل ألعاب قوى، تمكن من اللحاق بسيارتهما بسرعة كبيرة، دفعتهما إلى مغادرتها، وترك الحقيبة المسروقة.

وقال الشرطي لمحطة «أنتينا 3» التلفزيونية: «كانا يجهلان أن الذي يلاحقهما بطل العالم في سباق التتابع 4 مرات 400 متر، وحامل الرقم القياسي الأوروبي وبطل إسبانيا في سباق 400 متر». وأضاف «إن هذا السباق على مسافة 200 أو 300 متر لم يكن صعباً».