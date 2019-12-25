ترامب: أعتز بمشاركتي في«وحدي بالمنزل 2»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتز بمشاركته في فيلم «هوم الون 2» قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض. وتحدث ترامب، الثلاثاء، إلى عسكريين، سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد. وقال الرئيس الأمريكي الذي كان اشترى وقتها للتوّ فندق «بلازا» في مدينة نيويورك حيث صُوّر بعض من مشاهد الفيلم عام 1992 «كنت أكثر شباباً بعض الشيء، وقد نجح الفيلم نجاحاً كبيراً».

وفي الفيلم يسعى الطفل كيفن الذي يؤدي دوره ماكولي كالكين، إلى إيجاد طريقه في الفندق الفخم بعدما انفصل مجدداً عن والديه، ويستوقف رجلاً يرتدي معطفاً طويلاً، وربطة عنق حمراء، ليدلّه على بهو الفندق، ويرد ترامب عليه «أكمل طريقك، وانعطف إلى اليسار».

وقال الممثل الأمريكي مات دايمون عام 2017 خلال مقابلة مع مجلة «هوليوود ريبورتر» إن ترامب كان يسمح بتصوير أفلام في مبانيه شرط أن يعطى دوراً. وظهر ترامب في نحو 20 فيلماً من بينها «زولاندر»، و«سيكس أند ذي سيتي»، وقام في أغلبيتها بتأدية دوره في الحقيقة كرجل أعمال.