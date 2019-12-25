طيران الجيش الليبي يدمر آليات تركية جنوبي طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس. وأضاف أن القوات الجوية دمرت مدرعة عسكرية تركية، فيما أفادت مصادر ليبية، بوقوع اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش وكتائب الوفاق جنوبي طرابلس. كما أشارت إلى أن الجيش الوطني يحشد قوات على تخوم مدينة سرت.

يأتي هذا فيما أوردت وسائل إعلام ليبية أن قوات الجيش عاودت استهداف مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غربي مدينة مسلاتة لليوم الثاني، تزامناً مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمالي مدينة زليتن. وأكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات عنيفة بمحور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني. وأشارت المصادر إلى أن قوات الوفاق تقوم بقصف عشوائي بالمدفعية الثقيلة. وشهد محور صلاح الدين تحليقاً للطيران العمودي التابع للجيش الوطني بالمنطقة.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة أن غرفة عمليات سرت الكبري التابعة للقيادة العامة رفعت درجة الاستعداد القصوى في المنطقة بالكامل. وأضافت المصادر أن حالة الاستنفار القصوى تأتي استعداداً للتقدم إلى مدينة سرت بعد صدور الأوامر المرتقبة بعد انتهاء فترة المهلة المعطاه لقوات مصراتة اليوم الأربعاء.

وكانت مصادر محلية أشارت إلى تحشيدات عسكرية تشهدها مدينة سرت ووصول تعزيزات وآليات عسكرية لقوات الوفاق بالمدينة.

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وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد مددت المهلة المحددة لقوات مصراتة، للانسحاب من العاصمة طرابلس وسرت إلى منتصف اليوم الأربعاء، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري حينها، إن مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق قامت بهجوم فاشل على منطقة الداوون شرقي ترهونة. وبحسب المسماري، فإن الهجوم جاء نتيجة للخسائر التي منيت بها الميليشيات عقب استهداف مواقع عسكرية تابعة لها في مدينة مصراتة.

وكشف مصدر مطلع أن القيادي المدعو نوري المحمودي والمكنى (نوري السبهاوي) أصيب أثناء المواجهات الدائرة في محاور جنوبي طرابلس. وأضاف المصدر أن المحمودي مواليد 1993 ومن سكان مدينة سبها ويملك سجلاً حافلاً من الجرائم وهو يقاتل ضمن صفوف مسلحي قوات الوفاق. وأوضح المصدر أن القيادي التحق بأحداث فبراير 2011 تحت مسمى «ثوار الجنوب» ومنها إلى درع ليبيا 2 والذي تأسس في أواخر عام 2012 وكان مقرباً جداً من القيادي محمد العريبي الشهير «بوكا».

وأفاد المصدر أن المحمودي تواجد في مدينة الكفرة ضمن قوات درع ليبيا 2 وما عرف بتأمين الكفرة خلال عام 2013. وتابع المصدر أن السبهاوي التحق بكتيبة «شهداء البريقة» بإمرة القيادي محمد بوكا وهي إحدى الكتائب التي انضوت تحت «مجلس شورى ثوار بنغازي» والذي تأسس في يونيو 2014.

(وكالات)