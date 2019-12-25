شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس الجزائري يبكى أثناء توديع جثمان رئيس الأركان الراحل أحمد قايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة النهار الجزائرية فيديو للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وهو يبكي أثناء قيامه بإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري وتوديعه إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائرية

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري،وعقب إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد صافح الرئيس الجزائري أبناء الفريق قايد صالح وأسرته وقدم لهم العزاء في فقيد الجزائر ، وتبع الرئيس تبون في إلقاء النظرة الأخيرة كل من الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح، وصبري بوقادوم رئيس الوزراء بالإنابة وصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالإنابة (الغرفة العليا بالبرلمان)، وسليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني ، وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، والوفود الرسمية المشاركة في تشييع الجنازة .

توفى احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، صباح الاثنين الماضى، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أكدت، أن الجزائر فقدت بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجيش الوطنى الشعبى أحد رجالاتها الأبطال.

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وذكرت الوزارة، فى بيان النعى "انتقل إلى رحمة الله المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى، الذى فاجأه الأجل المحتوم صباح اليوم الاثنين بسكتة قلبية ألمت به".

وأضاف البيان، "أنه بهذا المصاب الجلل تفقد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الذى بقى إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام التى ما انقطعت منذ أن التحق فى سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطنى الذى ترعرع فى أحضانه وتشرب منه جنديا فضابطا فقائدا مجاهدا عقيدته الوفاء للوطن والشعب".