شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: لون الحكومة سيكون بالتأليف وليس التكليف.. وهدية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الرئيس اللبنانى ميشال عون، بتصريحات صحفية عن اجراءات تشكيل الحكومة والحراك السياسى فى الشارع اللبنانى على هامش مشاركته فى قداس عيد الميلاد من مدينة بكركي، وألتقى فى هذه الزيارة بالبطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، وعقب انتهاء مرسم عيد الميلاد أبدى "عون" أمله أن يخرج لبنان من أزمته الحالية ويتم تأليف حكومة وطنية وفق ما يتمناه الشعب مع بداية السنة الجديدة.

وأكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى تصريحات نقلتها قناة الحدث خلال مشاركته فى قداس عيد الميلاد، اليوم الأربعاء، أن لون الحكومة سيكون بالتأليف وليس التكليف وستكون لكل اللبنانيين، وأتمنى أن يكون تشكيل الحكومة هدية العام الجديد، كما عبر عن أمله أن تخرج لبنان من أزمتها وأن تتألف الحكومة فى أسرع وقت.

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وبالأمس، التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، بالرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور حسان دياب في قصر بعبدا، حيث نشر الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية، صورة من اللقاء بين الرئيس البنانى، ورئيس الحكوموة المكلف، وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد كلّف حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة، الخميس الماضى، حيث بدأ مشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة فى لبنان، وذلك بعد اختياره مؤخرا لترأس الحكومة الجديدة بعد 50 يوما من المشاورات.

وذكرت بعض الصحف اللبنانية أن هناك حالة من التناقض برزت بين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور حسان دياب والفريق السياسى الذى كلفه تشكيل الحكومة (قوى 8 آذار) على نحو يعبر عن اختلاف فى الرؤية لشكل الحكومة المرتقبة، حيث يُصر حزب الله وحركة أمل، على تشكيل حكومة من الاختصاصيين والسياسيين (تكنو- سياسية) فى حين أن "دياب" يصرح بأنه سيشكل حكومة من الاختصاصيين المستقلين بالكامل.