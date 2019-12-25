شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يلقى النظرة الأخيرة على جثمان الفريق قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر
وكان جثمان الفريق قايد صالح قد وصل إلى قصر الشعب صباح اليوم لبدء مراسم تشييع جنازته، حيث كان في استقبال الجثمان اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة وقادة القوات المسلحة الجزائرية، حيث وضع الجثمان ملفوفا بالعلم الجزائري في القاعة الرئيسية للقصر تمهيدا لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من كبار المسؤولين الجزائريين والمواطنين الذين توافدوا على القصر منذ أمس.
يذكر أن الفريق قايد صالح قد وافته المنية صباح يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 80 عاما.
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