شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى: الأحكام فى قضية مقتل خاشقجى برهنت استقلالية قضاء السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، محاولات تسيس جريمة مقتل الصحفى جمال خاشقجى خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا رفض مجلس التعاون الخليجى تسييس جريمة مقتل خاشقجى والتدخل فى شؤون السعودية.

وقال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، فى تصريحات نقلتها قناة العربية، إن الأحكام في جريمة مقتل جمال خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء السعودى، مؤكدا أن الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي خطوة مهمة في تطبيق العدالة.

وكانت قد أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي، وقررت الإفراج عن أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني، وقالت النيابة العامة السعودية في بيان ومؤتمر صحفي أمس الأول الاثنين إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، مؤكدة محاكمة كل من ثبت تورطه فى قضية خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول.

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وكان رئيس البرلمان العربى قد أكد إن هذه الأحكام الصادرة أكدت حرص المملكة فى ظل القرارات الحاسمة التى أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن هذه القضية والتى قضت بمحاسبة كل من تورط فيها وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع، مؤكداً موقف البرلمان العربى الرافض لأى استهداف من قبل أى دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل فى شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التى تصدر عنها.

وجدد رئيس البرلمان العربى تضامن البرلمان العربى ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها، بوصفها دولة محورية وركيزة أساسية فى الحفاظ على الأمن القومى العربى، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربى والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدرة فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.