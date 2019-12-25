شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الدفاع المدني» للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنويهاً بخصوص كسوف الشمس الذي ستشهده مناطق المملكة غداً الخميس – بمشيئة الله-، ناشدت فيه المواطنين والمقيمين عدم النظر للشمس لخطر ذلك على صحة العين في هذا التوقيت.
وذكر الدفاع المدني على حسابه الرسمي في “تويتر”: “تشهد سماء المملكة صباح يوم غدٍ الخميس كسوفاً حلقياً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً ولصحة عيناك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع”.
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