شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للزلازل يوضح حقيقة وقوع هزة أرضية في الخُبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت هيئة المساحة الجيولوجية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هزة أرضية في مدينة الخُبر صباح اليوم الأربعاء. وأكدت الهيئة أن المركز الوطني للزلازل والبراكين لم يرصد وقوع أي زلزال بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء. وصرح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، بأن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني للزلازل يوضح حقيقة وقوع هزة أرضية في الخُبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.