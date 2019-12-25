شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف حقيقة وقوع وفيات في مضاربة جماعية بـ«شرائع مكة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة شخصَيْن في حي الشرائع بمكة مساء أمس الأول، جراء مضاربة جماعية، مؤكدة أن المضاربة لم ينتج عنها أية وفيات سوى طعن وجروح بسيطة.

وأوضحت المصادر أن أحد الشوارع في حي الشرائع شهد مضاربة بين أشخاص عدة، نتج عنها طعن وجروح بسيطة دون وقوع أي وفيات، مشيرة إلى أن مصابين غادرا المستشفى، ولا يزالان رهن التوقيف، فيما لا تزال الجهات الأمنية تكثف بحثها عن شخصَيْن آخرين، شاركا في المضاربة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديوهات خلال الساعات القليلة الماضية، وروّجوا أن مضاربة حي الشرائع نتج عنها وفاة شخصين.