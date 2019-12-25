شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة توضح حالات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت جامعة طيبة، أنه يحق للطلاب والطالبات إعادة مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر إذا لم يكن مقتنعا بالدرجة المرصودة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء الفصل التالي.

وأوضحت الجامعة أنه في حال أبدى أستاذ المقرر رفض الإطلاع على ورقة الإجابة بعد التصحيح، أو عدم اقتناعك بالدرجة، يحق لك التقدم لرئيس القسم المختص بطلب مراجعة ورقة الإجابة، والتأكد من صحة الدرجة، وعلى القسم المختص دراسة التظلم، والبت فيه وفق الإجراءات المحددة للائحة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم استجابة القسم المختص من حق الطالب التقدم بطلب إلى إدارة الحقوق الطلابية للفصل في موضوعه وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة في جامعة طيبة.