ما تأثير 3 حبات تمر في جسم الإنسان؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 الكثير من المزروعات والأعشاب تساعد في علاج الأمراض في جسم الإنسان ولها قدره هائله علي علاج الجراثيم في الجسم وكذلك تنقية دم الإنسان فالشوفان تعمل علي تنقية الدم من البكتريا الموجوده به وكذلك تجديد الدم في جسم الإنسان وكذلك الألبان التي تعمل علي تزويد جسم الأنسان بالحديد وإعطاء الكالسيوم لجسم الإنسان والأعشاب التي تعمل علي أشياء كثيره مثل الشاي الأخضر الذي يساعد أصحاب الأوزان الكبيره في فقد الوزن الزائد .وكذلك خلط بعض المواد او العصائر مع بعضها له قدره هائله علي علاج الجسم وتخليصه من الأمراض.

Advertisements والتمر يعد واحد من أفضل الاكلات التي تساعد الجسم في الشفاء من معظم الأمراض . فبالرغم من صغر حجم التمر والبعض يراه ذو طعم جيد فقط وليس له أي أهميه ولكنه له أهميه كبيره للغايه فهو يحتوي على الكثير من المعادن المهمه لجسم الأنسان مثل النحاس والحديد الذين يمدون جسم الإنسان بالطاقة الازمه لجميع العمليات الحيويه .وكذلك يحتوي التمر علي مادة السيلينيوم وهي مادة مسؤولة عن قتل السرطانات الموجودة بالدم وتخليص الجسم منها وكذلك تقوم بتنقية دم الأنسان وتقوم بالمساعده في تقوية جهاز المناعة في جسم الأنسان.

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