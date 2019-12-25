احذر.. تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة !!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعض أنواع الأطعمة يُحبّذ تجنب تناولها على معدة فارغة لما تسببه من أضرار مباشرة على المعدة والجسم. وتضم لائحة أبرز تلك الأطعمة:



الحليب حيث إن تناوله على معدة فارغة يؤدي إلى تفاعلها مع البكتيريا الموجودة بداخله والتي تؤدي بدورها إلى الإصابة بالإعياء والشعور بالتقيؤ، حسب البيان، كما تضم اللائحة الشاي، حيث يؤدي إلى امتصاص الحديد في الجسم، مما يسبب فقر الدم. ويُنصح بتناوله بعد وجبة الطعام بساعتين.

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بينما تؤدي الطماطم إلى تفاعل الأحماض بداخلها في المعدة وعدم ذوبانها، مما يؤدي إلى تكوين الحصى في المعدة.

ويؤدي الموز إلى ارتفاع معدل المغنيسيوم في الجسم، مما يسبّب خللا في التوازن بين الكالسيوم والمغنيسيوم واحتمال الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

أما الفول المتبل فإنه يؤدي إلى الإصابة بالتشنّجات، والشعور بالتقيؤ والحرقة. وحذر الأطباء كذلك من تناول كافة أشكال الكافيين على الريق.. لأنها تؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة على المدى الطويل.