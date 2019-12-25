طريقة ممارسة الرياضة بالشكل الصحيح!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كي تتمتع بجسم جميل وبعضلات ظاهرة تتباهى بها أمام الجميع، لا بد لك من التوجه إلى النادي الرياضي للقيام بالتمارين التي تعطيك النتيجة التي تبحث عنها، وحتى تحصل على الجسم المثالي الذي يحلم به كل رجل، من الضروري أن تدرك بأن التمارين يجب أن تمارس بشكل منتظم إلى جانب تناولك لمأكولات صحية غير مشبعة بالدهون.



عندما تتوجه نحو النادي الرياضي عليك أن تخبر المدرب بأنك تتواجد في هذا المكان للمرة الأولى. في هذه الحالة سوف تقسّم تمارينك على الشكل التالي:

التمارين الرياضية سوف تمارس لثلاثة أيام في الاسبوع على أن يفصل يوم راحة في ما بينها.

- في اليوم الأول، سوف تقوم بتمرين منطقة الصدر والسواعد لتعود وتقوم بتمارين شد المعدة.

- في اليوم الثاني، عليك أن تمرّن عضلة الترايسبس ومنطقة الظهر لتنهي الحصة بتمارين شد البطن والمعدة.

- في اليوم الثالث، مرّن منطقة الكتفين وعضلات رجليك.

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- في كل مرة تتقدم فيها في التمارين، عليك أن تزيد من الأوزان ومن عدد الحركات حتى تشعر بأن العضلة تتمزق.

- شرب المياه ضروري خلال التمرين ولكن بكمية محدودة.

- إذا أردت أن تقوم بتكبير العضلات، تناول المأكولات التي تحتوي على البروتيين بعد التمرين مباشرة ومن دون أن تمارس الركض أو المشي.

- يفضَّل أن تقوم بتحمية جسمك قبل التمرين.

- لا تتردد في طلب استشارة المدرب عند الإقدام على الحركات الرياضية كي لا تتعرض لإصابات خطيرة.

- استخدم القفازات كي تستطيع أن تمسك بالأوزان بشكل صحيح.

- عندما تتوجه إلى النادي الرياضي لا تتسرع أبداً في ممارسة التمارين حتى لا تؤذي عضلاتك، لأن الرياضة بانتظام تجعل جسمك جميلاً.