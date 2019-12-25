حمية تساعد في خسارة الوزن بفعالية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يُعد الوزن الزائد من أبرز مشاكل العصر لدى الرجال والنساء على حدٍ سواء، لذا إليكم هذه الحمية الغذائية الصحية والبسيطة لخسارة نحو 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد.



نشر موقع healthylifebase المتخصص بشؤون الصحة والغذاء الطبيعي تقريراً حول خسارة الوزن باتباع حمية غذائية قائمة الموز والماء في الأساس، وتطبق على الشكل التالي:

يجب أكل موزتين وشرب كوبين من الماء عند الإستيقاظ في الصباح قبل تناول أي شيء آخر. على الماء أن يكون فاتراً مائلاً غلى السخونة أكثر من البرودة.

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يمكن أكل مختلف أصناف الطعام خلال النهار بشرط التوقف عن الأكل عند الساعة السادسة مساءً.

وينصح الموقع الصحّي المتخصص بلإبتعاد عن تناول الحلويات والسكريّات خلال هذه الفترة والإستيعاض عنها بالموز والماء.

ويجب شرب ليتيرين من الماء يومياً.

ويؤكد healthylifebase أن هذه الحمية تحسّن عملية الأيض وخسارة الوزن بفعالية.