شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. يضع الأطفال كل شيء يمسكونه في فمهم! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 السبب بوضع الأطفال كل شيء داخل فمهم هو حب الاستكشاف والفضول، حيث يكون الطفل وهو في عمر أقل من 7-8 أشهر غير قادر على استخدام أصابعه لاستكشاف الأشياء والشعور بملسمها وإن كان يستطيع مسكها، فيقوم بوضعها في فمه لمعرفة طعمها وطبيعتها وملمسها عبر فمه.

ويعتبر الفم أكثر الأجزاء الحساسة للأطفال بحسب ما يؤكد علماء الطفل.

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