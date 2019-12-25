ماذا تعني الإشارات على الرقعة الملصقة بملابسنا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كل ملابسنا مرفقة برقعة صغيرة تحتوي على معلومات وإشارات عن البلد الذي تمّت صناعتها بها وطريقة غسلها كي لا نفسدها.



ولكن ما هي دلالة هذه الإشارات؟

إذا كنّا نعلم ماذا تعني هذه الإشارات ما كنّا سنُفسد ملابسنا خلال غسلها أو نحرقها خلال الكي.

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ماذا لو تبضّعنا ملابس باهظة الثمن أو نمتلك قطعة من الثياب التي نُفضلها عن غيرها ونريد الإحتفاظ بها لتبدو كأنها جديدة؟ كيف نغسلها يا ترى؟

هذه الإشارات المرفقة بملابسنا هي التي تضمن جودتهم حتى بعد خروجهم من الغسّالة والإنتهاء من الكي، فهي تكشف عن معدّل الحرارة المناسب لهذه الملابس وإذا كان باستطاعتنا إستخدام مبيّض الملابس معه.

هذا الجدول يشرح دلالات هذه الإشارات كي تحافظي على ثيابك جديدة كأنك إشتريتها حديثاً: