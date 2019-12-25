هل صحيح أنه يمكن للوحام أن يدل إلى جنس الجنين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعاني معظم النساء من الوحام خلال فترة الحمل حيال العديد من الأطعمة. لكن هل هناك نوع معين من الطعام ترغبه أكثر من غيره؟ وهل صحيح أنه يمكن للوحام أن يدل الى جنس الجنين؟ وماذا عن وحام على الحامض؟



يحتوي الحامض على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد المرأة خلال فترة الحمل إذ يعتبر غنيًا بالفيتامين Cالذي يعالج المشاكل المتعلّقة بالجهاز الهضمي. كما يفيد هذا العنصر نمو الجنين ويساعد على الحد من بعض أعراض الحمل المزعجة والتي تتضمن الشعور بالغثيان والإمساك وعسر الهضم.

أيضًا، يعتبر الحامض مفيدًا في حال كنت تعانين من ارتفاع في ضغط الدم الذي يجب أن تعالجيه في أقرب وقت ممكن بسبب قدرته على زيادة نسبة تعرّضك لتسمّم الحمل الذي يؤدي بدوره إلى الولادة المبكرة.

Advertisements

في حين أن بعض النساء يعانين من الوحام على الحلويات إلاّ أنه قد تعاني بعضهن الآخر من الوحام على الأطعمة المالحة أو الحمضيات.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن غالبًا ما تعاني المرأة من الوحام بسبب التغيرات الهرمونية التي تحصل في الجسم خلال هذه الفترة والتي تؤثر على حاستي الشم والتذوق، الأمر الذي يفسر سبب وحام المرأة على بعض الأطعمة الغريبة.

لكن ما هي القصة التي تتداول وراء الوحام على الأطعمة الحامضة؟

تكثر الأقاويل أن في حال لاحظت زيادة نسبة التوحّم على الأطعمة الحامضة، ذلك يعني أن من المحتمل أن تكوني حاملاً بولد، فترغبين بتناول الأطعمة الحامضة بكثرة وقد تتناولين أيضًا بعضاً من قطع الحامض وحدها.