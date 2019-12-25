شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة طبيعية للتخلص من الأكياس الدهنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نمو النسيج الدهني المسمى الأكياس الدهنية (lipomas) هو ورم حميد للأنسجة الدهنية ولا يشكل أي خطورة على الصحة. يمكن أن يظهر عند العنق، الرأس، الذراعين، الإبطين.



ويتفاوت حجمه أيضاً. ليس لدى الطب الحديث أي تفسير لسبب ظهوره، لكنه يرتبط عموماً بالوراثة. تعتبر الجراحة بالترافق مع الأدوية الحل التقليدي لعلاج الأكياس الدهنية. لحسن الحظ هناك بديل طبيعي يمكن أن يساعد على علاج هذه الأكياس الدهنية.

تفيد هذه الوصفة التي نقدمها لكم في علاج أكياس الدهن البسيطة، وهي لا تؤلم وتعطي نتيجة بسرعة. بسبب فعاليتها، هذه الوصفة ينصح بها بعض أطباء الجلد. وتتكون من مزيج من العسل والطحين (الدقيق).

وصفة العلاج الطبيعي للتخلص من أكياس الدهن...

• امزجوا بعناية كميتين متساويتين من العسل والطحين.

• ضعوا طبقة من المزيج بسماكة 5 إلى 10 ملم مباشرة على الكيس الدهني.

• ثبتوا المزيج بواسطة ضمادة.

• اتركوا الضمادة 36 ساعة. بعد 36 ساعة، انزعوا الضمادة واغسلوا المنطقة وأعيدوا العملية.

• أعيدوا العملية من 5 إلى 8 أيام متتالية حسب النتيجة.

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• بعد هذا العلاج، ستلاحظون أن الكيس الدهني يتحلل ويتقلص.

لتحضير هذه الوصفة ننصح باستخدام العسل الطبيعي الداكن اللون والطحين الكامل من مصدر عضوي.

يمكن استعمال مزيج العسل والطحين أيضاً في معالجة التقرحات والجروح الخارجية. يعمل العسل كمضاد للالتهاب ويحفز الدورتين اللمفاوية والدموية.

في دراسة أجريت على 59 حالة تعاني من جروح وتقرحات خارجية، أثبت العلاج بالعسل والطحين فعاليته في 7 أيام فقط.

نصائح إضافية لعلاج الأكياس الدهنية

• تنظيف الجسم من السموم بشكل عام هو العلاج الطبيعي الأولي لأكياس الدهن.

• أوقفوا استهلاك الدهون المشبعة والزيوت المكررة تماماً.

• تجنبوا الأطعمة المضاف إليها المواد الحافظة والمواد المُضافة والمبيدات، والطحين الأبيض واللحوم والحليب ومنتجاته.

• البهارات الطبيعية والفواكه والخضار يمكن أن تحفز عملية تحلل الدهون والتخلص من السموم.

• اشربوا كوب ماء فاتر مع عصير نصف ليمونة حامضة كل صباح قبل الأكل.

• استهلكوا الأوميغا- 3 والأحماض الدهنية لأنها تساعد على تحلل الأنسجة الدهنية وعلى الوقاية من نموها.

• أضيفوا البذور إلى طعامكم لأنها صحية جداً وغنية بالمواد المغذية.