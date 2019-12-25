كالانيك يودع «أوبر» نهائياً بعد أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ترافيس كالانيك إنهاء آخر ارتباط له بشركة خدمات النقل العملاقة «أوبر»، والتي ساهم في تأسيسها قبل عقد وصنع نجاحاتها، معلناً أنه سيغادر مقعده في مجلس الإدارة بحلول نهاية 2019.

وأجبر كالانيك على مغادرة منصب الرئيس التنفيذي «لأوبر» عام 2017، بضغط من المساهمين وسط الكشف عن ممارسات مثيرة للجدل رافقت الصعود المفاجئ للشركة، كما سيتقدم باستقالته من مجلس الإدارة التي ستصبح نافذة في 31 كانون الأول/ديسمبر «للتركيز على أعماله الجديدة ونشاطاته الخيرية». وقال كالانيك ـ 43 عاماًـ في بيان أصدرته الشركة «كانت أوبر جزءاً من حياتي للسنوات العشر الأخيرة. مع نهاية العقد ومع إدراج الشركة في البورصة يبدو أنها اللحظة الصحيحة لي للتركيز على أعمالي الحالية ومساعي العمل الخيري». وأضاف «أنا فخور بكل ما حققته الشركة، وسأظل متفائلاً بنجاحها».

وفي آذار/مارس عام 2018، أعلن كالانيك عن إنشاء أداة استثمارية جديدة تحمل اسم 10100 ستركز على المشاريع المربحة وغير المربحة، وتشمل العقارات والتجارة الإلكترونية والابتكارات في الصين والهند. ومن بين أحدث مشاريعه، طور كالانيك ما يسمى بشركة «غوست كيتشين» و«كلاود كيتشينز»، التي ستؤجر مطابخ مشتركة بالقرب من المراكز السكانية يمكن استخدامها لإعداد الطعام لخدمات التوصيل.