البابا فرنسيس يوجه اليوم رسالته للعالم في عيد الميلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوجه البابا فرنسيس الأربعاء، رسالته التقليدية السنوية بمناسبة عيد الميلاد، أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، والتي يتوقع أن يستعرض فيها النزاعات في العالم. ويلقي الحبر الأعظم هذه الرسالة التقليدية إلى «المدينة والعالم» مرتين في السنة، في عيدي الفصح والميلاد.

وفي رسالته السابقة هذا العام، التي ألقاها في نيسان/إبريل الماضي، عبر البابا عن «حزنه» بعد اعتداءات سريلانكا التي أوقعت أكثر من 250 قتيلاً وحوالي 500 جريح في أحد الفصح، مؤكداً قربه من «كل ضحايا عنف وحشي كهذا». كما وجه نداء من أجل «وقف القتال الذي يدمي ليبيا»، وعبر عن أسفه لوقوع الشعب السوري «ضحية نزاع يطول».

وفي عظة عشية عيد الميلاد مساء الثلاثاء، شدد البابا أمام الآلاف الذين احتشدوا مثل كل عام في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، على الحب «غير المشروط» و«المجاني» في مواجهة منطق «المتاجرة». وقال«عيد الميلاد يذكرنا أن الله يحب جميع البشر حتى أسوأهم».

وتابع الحبر الأعظم «علينا ألا ننتظر أن يصبح الآخر جيداً لنقدم له الخير، وأن يقدرنا الآخرون لنخدمهم. لنكن المبادرين إلى ذلك».