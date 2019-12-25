شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر نحو 120 منزلاً بسبب حرائق الغابات في تشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر مسؤولون في تشيلي أن 120 منزلاً على الأقل تعرضت لأضرار بسبب حرائق الغابات، التي تشتعل بالقرب من مدينة فالبارايسو الساحلية.

وذكرت إدارة الإطفاء في تغريدة لها على موقع التواصل (تويتر) أنه تم إخلاء العديد من المناطق في غرب العاصمة.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن الحرائق ألحقت أضراراً بمنطقة مساحتها مئة هكتار، وهذا ما يعادل مساحة حوالي 140 ملعب كرة قدم.

ومدينة فالبارايسو، على ساحل المحيط الهادي، مبنية على العديد من التلال.

والبلدة القديمة بمنازلها التاريخية وشوارعها شديدة الانحدار وأدراجها مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

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