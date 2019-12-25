فوز عربي بالستة للشباب السعودي على الشرطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

دك الشباب السعودي مرمى ضيفه الشرطة العراقي 6-صفر على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

سجلت الأهداف بواقع 4 أهداف في الشوط الأول وهدفين في الثاني، وأحرز الكولومبي دانيلو اسبريلا ثلاثة منها (6 و8 و44)، وترك هدفين للبرازيلي سيبا (19 من ركلة جزاء و72)، وهدفاً للأرجنتيني كريستيان خوانكا (21)، وشهد اللقاء طرد البرازيلي سيبا في الدقيقة 76.

وأبدى الإسباني غارسيا مدرب الشباب سعادته بفوز الأخير في ثاني مباراة تحت قيادته، وقال فخور جداً بالفريق، لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يجب القيام به، وهذا الفوز خطوة من جملة خطوات يتعين القيام بها لنصل معا لما نريد.

ويلتقي الفريقان إيابا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل على أرض الشرطة، يذكر أن ربع النهائي سيشهد مواجهات قوية قادمة، أبرزها القمة المصرية بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري السبت المقبل، كما يلتقي الرجاء المغربي بمولودية الجزائر واتحاد جدة أمام أولمبيك آسفي المغربي.