نشاط مكثف للهيئة العربية للمسرح في السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى وفد الهيئة العربية للمسرح مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عوض سعد حسن، والذي رحب بالوفد، وشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة على مايقدمه من دعم للثقافة بالوطن العربي.

وشرح إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الهيئة وخاصة مع شركائها في السودان، وتطرق اللقاء إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة والجامعة في تنشئة التلاميذ والطلاب، تنشئة أساسها تنمية الفكر والمدارك، وتزويد التلاميذ بوسائل المناعة والتحصين ضد الأفكار الهدامة، من خلال الانفتاح على الفنون.

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وفي ختام اللقاء كرم الدكتور عوض سعد حسن، الأمين العام للهيئة بدرع الجامعة، وأهداه إسماعيل عبد الله مجموعة المؤلفات التي أصدرتها الهيئة لعدد من الكتاب والنقاد والباحثين السودانيين بمناسبة الدورة الثانية لمهرجان السودان الوطني للمسرح.

من جانب آخر التقى وفد الهيئة بالدكتور عمر أحمد القراي المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي بوزارة التربية والتعليم في السودان،

وخلال اللقاء تعرف القراي إلى اهتمام الهيئة بالمسرح المدرسي والشراكات التي عقدتها مع عدد من وزارات التربية والتعليم في مختلف الأقطارالعربية.