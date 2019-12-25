واقع اللغة العربية يتطلب تضافر كل الجهود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، أمس الأول، ندوة بعنوان «اللغة العربية.. التحديات وضرورة التطوير»، شارك فيها كل من الدكتورة لطيفة النجار خبير مناهج اللغة العربية في وزارة التربية، والدكتورة منى الساحلي الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات، والدكتورة نهلة الشلبي الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بجامعة العين، وأدارت الندوة الشاعرة نجاة الظاهري، بحضور الروائي علي أبوالريش، وحشد من الكتاب.

وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية وكيفية تطويرها، كما تناولت موضوع اللغة ومواقع التواصل الاجتماعي، والآفاق المستقبلية للغة العربية.

وقال الكاتب محمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد في أبوظبي إنه «من الجدير بنا العمل بشكل جدي على المداخيل الأساسية لاكتساب اللغة والسلوك والأخلاق وهي المنزل، والتعليم، والعمل، حيث إن الأهل منذ الصغر يعملون على التحدث مع أبنائهم باللغة الأجنبية خوفاً من المستقبل».

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الدكتورة منى الساحلي قالت: «اللغة ليست مجرد وسيلة للتعليم أو للتواصل، وإنما هي أداة للتفكير، وهي البنيان الذي نشيد به حضارتنا، فلا هوية من دون ثقافة ولا ثقافة من دون لغة».

وذكرت الدكتورة نهلة الشلبي أن واقع اللغة العربية مؤلم جداً، وهي بحاجة إلى تضافر الجهود، ويجب أن ننتبه لأبنائنا وبناتنا، ونحرص على تعليمهم القرآن الكريم، فهو أفضل نص يتعلم منه الطالب اللغة الصحيحة.

وأوضحت الدكتورة لطيفة النجار أن اللغة حامل ومحمول، تحمل قصص أهلها، وتاريخهم، وثقافتهم من الآباء إلى الأبناء، مبينة أن القراءة ليست هي الحل ولكن الطريقة السليمة لاكتساب أي لغة هي أن يغذي الإنسان سمعه بها.