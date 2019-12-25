التسامح والبهجة يزينان احتفالات الإمارات بـ «الأعياد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الإمارات لاستقبال العام الجديد 2020 باحتفالات تبهر العالم. وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن قائمة الفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة التي تنظمها بالتعاون مع شركائها، ويحيي نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، من بينهم برونو مارس والفنان المصري تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمسيات غنائية.يتضمن جدول الفعاليات المعلن عنه مهرجان ريزولوشن، الذي يمتد على مدار يومين متتاليين، واحتفالات رأس السنة على جزيرة المارية، بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية يستمر 10 دقائق يستقبل الدقائق الأولى من عام 2020 بشكل لا ينسى على طول كورنيش أبوظبي.يحيي برونو مارس الحائز جائزة جرامي 11 مرة، وأهم الجوائز العالمية للموسيقى، حفلاً موسيقياً بميدان دو بجزيرة ياس كجزء من مهرجان ريزولوشن الذي تنظمه شركة فلاش للترفيه وتقدمه دو لايف بالشراكة مع الدائرة وشركة ميرال لإدارة الأصول. وتعد هذه المرة الثانية فقط التي يؤدي فيها النجم العالمي، والذي يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي، حفلاً له في الإمارات منذ آخر حفل أقامه في دبي عام 2013. ويعتبر مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، إذ قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة مثل «جرينيد» و«لوكد أوت أو هيفن» و«أبتاون فانك» و«24 كارات ماجيك».كما تحتفل العاصمة مع تامر حسني ونانسي عجرم اللذان يشاركان في احتفالات رأس السنة التي تقيمها شركة مبادلة في جزيرة المارية، والتي أصبحت تقليداً سنوياً يقام منذ العام 2016 بمشاركة أكبر النجوم العرب أمثال عمرو دياب وميريام فارس وحسين الجسمي وكاظم الساهر، كما تشمل أحد أكبر عروض الألعاب النارية وأطولها امتداداً في العالم. كما أعلنت الدائرة عن تنظيم عرض للألعاب النارية يستمر 10 دقائق متواصلة باستخدام أحدث التقنيات في عالم الألعاب النارية، مع استخدام ثلاثة أعمدة في المياه والتي تطلق المتفجرات في مختلف الاتجاهات وبألوان مبهرة تزين سماء الكورنيش. وسيكون هذا الحدث مجاناً لجميع زوار وسكان مدينة أبوظبي.

فعاليات استثنائية

قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في الدائرة: يسرنا تنظيم برنامج متميز ومتنوع من الفعاليات الاستثنائية للترحيب بالعام 2020 في مختلف أرجاء الإمارة، لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للجميع خلال رأس السنة، وتحرص الدائرة على تنظيم احتفالات مميزة لمنح زوار أبوظبي والمقيمين بها ذكريات لا تُنسى في مطلع العام الجديد الذي نتمنى فيه السعادة والنجاح للجميع، فسواءً كانوا من محبي الموسيقى العالمية أو الموسيقى العربية أو كانوا يبحثون عن احتفاليات عائلية خلال هذه المناسبة الفريدة، فلدينا فعاليات تناسب جميع الأذواق، ونتمنى أن تشكل احتفالات رأس السنة تجربة متكاملة تجمع بين المغامرة والترفيه والمرح والفنون وكرم الضيافة الأصيل الذي تشتهر به أبوظبي.

ويستمتع زوار أبوظبي بخيارات عديدة من الأنشطة الترفيهية العائلية خلال زيارتهم للإمارة في عطلة رأس السنة، ويقام المهرجان العائلي ريزولوشن باي داي أول أيام العام الجديد في ميدان دو، ويشتمل المهرجان على عدد من الأنشطة الترفيهية المبهجة والعروض الغنائية وخيارات متنوعة من الأطعمة الشهية لجميع أفراد العائلة. كما تفتح المرافق الترفيهية العالمية بالإمارة مثل عالم فيراري وياس ووتروورلد وعالم ورنر براذرز أبوظبي أبوابها للعامة خلال العطلة، ويحصل عشاق المغامرة على فرصة خوض تجارب شائقة من بينها التزلج المائي والهوائي والرياضات المائية المتنوعة وتسلق أكبر حائط داخلي في العالم في مركز كلايم في ياس مول والذي تم افتتاحه الشهر الماضي. كما تتيح أبوظبي كذلك لمحبي الثقافة والفنون استكشاف مجموعة من الوجهات الثقافية الساحرة مثل متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن وقصر الوطن والمواقع التاريخية المدرجة في قائمة اليونيسكو في منطقة العين.

عروض جذابة

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تستعد شركة «إعمار»، من جديد، لتقديم عرضها المبهر الذي يسلط الضوء على دبي ومنطقة وسط المدينة ويرسّخ مكانتهما العالمية، مع إطلاق الألعاب النارية من برج خليفة ليلة رأس السنة.

ومع وصول دقات الساعة إلى منتصف الليل وحلول موعد العام الجديد، تواصل «إعمار» تقليدها السنوي وتقدّم العرض الجذّاب الذي يتضمن الألعاب النارية وعرض الصور على واجهة البرج، والتي تتميز بنظام إضاءة LED، إضافةً إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة. كما تستعد نافورة دبي المجاورة لبرج خليفة، والتي تعد أكبر نافورة راقصة في العالم، لتقديم عروضها المميزة، لتجعل المناطق المحيطة ببرج خليفة ووسط مدينة دبي المكان الأمثل لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة 2020.

يمكن للجميع من مختلف أرجاء المدينة التوجه إلى أي منطقة مشاهدة في وسط مدينة دبي للاستمتاع بمشاهدة العرض المميز الذي من المتوقع أن يستقطب مئات الآلاف من الزوّار، كما يشاهده الملايين عبر شاشات التلفزيون والإنترنت في جميع أنحاء العالم. وتتوافر العشرات من أكشاك المأكولات والمشروبات التي تقدّم العديد من الخيارات للزائرين للاستمتاع بها أثناء العد التنازلي الذي يعلن بداية 2020.

16 موقعاً

تحتفل واجهة المجاز المائية، في الشارقة، مع المقيمين وزوار الإمارة، بعرض ضخم للألعاب النارية في ليلة رأس السنة، يستمر 10 دقائق ويطلق من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية، تليها لوحات بصرية جمالية ترسمها أضواء النافورة المتراقصة على أنغام الموسيقى.

قالت مروة عبيد الشامسي، المدير العام لواجهة المجاز المائية: تمكنت الواجهة عبر الأعوام الماضية من أن تصبح واحدة من أهم الأماكن التي تستقطب الزوار من جميع مناطق الدولة والعالم للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، إذ استقطبت خلال العامين الماضيين آلاف الزوار الذين استمتعوا بالعروض النارية الضخمة التي أنارت سماء الشارقة.

وأضافت الشامسي: يتسنى لجميع الزوار قضاء ليلة استثنائية من خلال الاستمتاع بتناول العشاء في أي من المطاعم في الواجهة المائية، إذ وفرنا لهم إمكانية الحجز المسبق للتسهيل عليهم، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية مع العائلة والأصدقاء ضمن مواقع متميزة في وسط الواجهة. وتوفر الواجهة لجميع الزوار عروضاً متنوعة تقدمها المطاعم والمقاهي المنتشرة في الواجهة والتي خصصت قوائم طعام لاحتفالات برأس السنة تتضمن مزيجاً من المأكولات العربية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق.