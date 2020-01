البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد بنظام الترشح الفردي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Podium lectern with two microphones and Iraq flag in background

أقر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلبا رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي موافقة النواب على القانون.

كما قال الحلبوسي خلال الجلسة إنه «لن يكون رئيس أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة».

واختار مجلس القضاء العراقي، أمس الإثنين، أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبية لمطالب المتظاهرين في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد وقت قصير على تمكنهم من إقالة رئيس الحكومة.