الحريري يهاجم "حكومة الوزير جبران باسيل" المقبلة

وفي تغريدة سابقة على حسابه في تويتر، قال سعد الحريري: "لست أنا من يشكل الحكومة، لكنني لست مرتاحا لأنني أخاف على البلد".
وفيما قدمت قوى سياسية موالية لحزب الله دعمها الكامل لرئيس الوزراء المكلف حسان دياب، أعلن تيار المستقبل برئاسة الحريري عدم مشاركته في الحكومة بأي شكل من الأشكال، وسار على نهجه كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
وتعد كتلة نواب المستقبل ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان اللبناني، وتضم 19 نائبا، ويتزعمها الحريري.
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ونال دياب موافقة 69 نائبا في البرلمان اللبناني، لتأليف حكومة جديدة يفترض أن تنهض بلبنان من أزمة قد تكون الأسوأ في تاريخه. وقد حصل على دعم التيار الوطني الحر وتكتله النيابي برئاسة جبران باسيل.
ودياب أكاديمي وزير تعليم سابق، وربما يشكل استدعاؤه من خارج المشهد السياسي التقليدي محاولة لإرضاء الشارع المنتفض منذ 17 أكتوبر الماضي.
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