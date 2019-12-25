دبي - بواسطة محمد فارس © مفاجأة سامسونج.. 3 هواتف جديدة قبل نهاية 2019 (صور ومواصفات وأسعار) الواجهتان الأمامية والخلفية لجالاكسي a71

لم تشأ شركة سامسونج، أن ينتهي العام 2019، دون أن تفاجئ سوق الهواتف الذكية بـ 3 هواتف جديدة، تؤكد بها عودتها إلى سوق الهواتف الاقتصادية والمتوسطة الذي كانت تسيطر عليه هواوي قبل أن تنتقل السيطرة إلى شاومي وريلمي. © الواجهتان الأمامية والخلفية لجالاكسي a01 الواجهتان الأمامية والخلفية لجالاكسي a01

الهاتف الأول هو سامسونج جالاكسي A01، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية. ويأتي بشاشة 5.7 بوصة بجودة 301 بكسل، ومعالج ثماني الأنوية لكن سامسونج لم توفر معلومات عن نوعه.

الهاتف مصنوع من البلاستيك، ويعمل بأحدث نسخة من نظام أندرويد، مع ذاكرة عشوائية رام 2 جيجا وذاكرة تخزين 16 جيجا.

الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابكسل، والأمامية 5 ميجا بكسل، مع بطارية 3 آلاف مللي أمبير.

وبالنظر إلى المواصفات المتواضعة للهاتف، لا يتوقع أن يتجاوز سعره 1600 جنيه مصري.

الهاتف الثاني سامسونج جالاكسي A51، وينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة ويأتي بشاشة سوبر أموليد 6.5 بوصة بجودة 405 بكسل، ومعالج إكسينوس 9611 ثماني الأنوية.

الهاتف مصنوع من البلاستيك، لكن الشاشة مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريللا 3، ويعمل بأحدث نسخة من نظام أندرويد، مع ذاكرة عشوائية رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا. © الواجهتان الأمامية والخلفية لجالاكسي a51 الواجهتان الأمامية والخلفية لجالاكسي a51

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الكاميرا الخلفية رباعية العدسات بدقة 48 و 12 و 5 و 5 ميجابكسل، والأمامية 32 ميجابكسل، مع بطارية 4 آلاف مللي أمبير، تدعم الشحن السريع.

ولم تعلن سامسونج عن سعر الهاتف حتى الآن، لكن المرجح أن يزيد على 6 آلاف جنيه.

الهاتف الثالث سامسونج جالاكسي A71، وينتمي إلى فئة الهواتف فوق المتوسطة ويأتي بشاشة سوبر أموليد 6.7 بوصة بجودة 393 بكسل، ومعالج سنابدراجون 730 ثماني الأنوية. © ألوان جالاكسي a71 ألوان جالاكسي a71

الهاتف مصنوع من البلاستيك، لكن الشاشة مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريللا 3، ويعمل بأحدث نسخة من نظام أندرويد، مع ذاكرة عشوائية رام 6 جيجا أو 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا. © ألوان جالاكسي a51 ألوان جالاكسي a51

الكاميرا الخلفية رباعية العدسات بدقة 64 و 12 و 5 و 5 ميجابكسل، والأمامية 32 ميجابكسل، مع بطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع.

ولم تعلن سامسونج عن سعر الهاتف حتى الآن، لكن المرجح أن يزيد على 7 آلاف جنيه. © ألوان جالاكسي a01 ألوان جالاكسي a01