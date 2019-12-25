شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إعصار فانفون يضرب الفلبين وإلغاء مئات الرحلات البحرية والجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب إعصار "فانفون" الفلبين صباح اليوم الأربعاء، حيث ضربت رياح عاتية البلاد عشية ليلة الكريسماس، لتلغى السلطات بعض الرحلات الجوية والبحرية، ولم يتمكن أكثر من 23 ألف و700 راكب من الوصول إلى منازلهم، حيث منعت قوات خفر السواحل العبارات من الابحار في الاقاليم بشرق ووسط البلاد، بسبب الاحوال الجوية السيئة في البحار.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة "فانفون" تحولت إلى إعصار قبل ساعات من وصولها إلى بلدة سالسيدو في إقليم سمر شرقي البلاد، على بعد 595 كيلومترا جنوب شرق مانيلا، ويشار إلى أن "فانفون" المعروف محليا باسم أورسولا، هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.



أثار إعصار فانفون



أثار الإعصار

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إعصار الفلبين (2)



إعصار الفلبين



جانب من الإعصار