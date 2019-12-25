شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تأمين المخزون الاستراتيجى لأدوية فيروس سى بجميع مراكز علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، تأمين المخزون الاستراتيجى من أدوية فيروس سى للمرضى فى جميع مراكز علاج الفيروسات الكبدية، مشيرة إلى أن جميع الأدوية تصرف بالمجان للمرضى، وأن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل بشكل منتظم، مضيفة أن المرضى المنتكسين يصرف لهم العلاج المناسب لهم بما يضمن شفائهم، وتابعت: 100 مليون صحة مازالت تقدم الفحص الكامل بالمجان للمترددين على نقاطها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، المرضى يجرى لهم كافة التحاليل قبل وبعد اتمام البروتوكول العلاجى الخاص بهم، مشيرة إلى أن الفريق الطبى فى مبادرة 100 مليون صحة يتمتع بمهارات عالية.

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فحص وعلاج الأشقاء الأفارقة يأتى ضمن مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقى من الفيروس وفق أعلى البرتوكولات العلاجية فى العالم.

وتقوم وزارة الصحة والسكان بتأمين المخزون الاستراتيجى من أدوية فيروس سى للمرضى فى جميع مراكز علاج الفيروسات الكبدية.

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ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، تقوم بصرف الأدوية للأشقاء الأفارقة بالمجان، وعمليات الفحص والكشف والمتابعة تتم من خلال فرق طبية مدربة على أحدث البرتوكولات العلاجية، كما أن المريض تجرى له كافة الفحوص حتى يتم الشفاء الكامل.

يأتى ذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الإفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت فى بيان سابق لها، أن المخزون الاستراتيجى لمصل التسمم الممبارى (البتيوليزم) والذى يستخدم فى حالات التسمم الغذائى، متوافر ويكفى لمدة 3 سنوات ومتواجد بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، ويتم توفيره بالكامل بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية.