شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمدينة العبور لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، قطع المياه عن المناطق التالية (الترفيهية – الحي الأول محلية (6 – 8) – منطقة الـ800 متر – الحي الرابع من بلوك 19030 : بلوك 19070 – الحي الخامس من بلوك 16001 : بلوك 16035 – جزء من الحي التاسع)، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 11 مساء بعد غد الجمعة وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت 28/12/2019.

‎وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

وكان قد صدر قرار من رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، بنقل تبعية منظومة المياه لأجهزة المدن الجديدة، بدلا من شركات المياه، وقال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم استرداد منظومة المياه والصرف الصحى بمعظم المدن الجديدة بالكامل لتعود تبعية إدارتها لأجهزة المدن الجديدة.

وأضاف نائب الوزير، أن هذا الأمر يتم بالتنسيق الكامل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فيما قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم الاتفاق بين الشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تتم عودة مسئولية تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة للأجهزة التابعة للهيئة مرة أخرى.

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وأضاف رسلان، أن القابضة للمياه بدأت نقل محطات المياه بالمدن الجديدة فى محافظة الجيزة من إدارة شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إلى أجهزة مدن أكتوبر وحدائق أكتوبر والشيخ زايد، وسيتم نقل المحطات بباقى المدن تباعا.

وأكد أن تبعية المحطات للقابضة للمياه أو للمجتمعات العمرانية لن تؤثر فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بأى حال، ولن تؤثر على حال العاملين بالمحطات بأى شكل.