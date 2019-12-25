فيديو معلوماتى.. الشتاء يكشر عن أنيابه بأمطار غزيرة ورعدية لمدة 4 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أول أسبوع فى فصل الشتاء تشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بدأت من أمس الثلاثاء وتستمر لمدة 4 أيام بنشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة وأمطار على أغلب الأنحاء، تكون غزيرة ورعدية وتمتد للعاصمة. وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية:

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية: -تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة. - تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار. - الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء. - تمتد الأمطار متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد. - يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء. Advertisements - الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. - يؤدى نشاط الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. - تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية. - الطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. - من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة فى القاهرة الكبرى خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. - يؤدى نشاط الرياح بالقاهرة الكبرى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. - يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

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