شكرا لقرائتكم خبر عن للقطاعين الخاص والعام.. اعرف نسب اشتراكات منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن نسبة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل تتمثل فى 1% للموظفين فى القطاع العام أو الخاص. وأضاف مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن نسبة اشتراك المرأة غير العاملة 3% و 5% لأصحاب الأعمال الحرة والخاصة من إجمالى الدخل. Advertisements وأوضح الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة أن الدولة تضمن الاستدامة المالية، مضيفا أن التأمين الصحي نظام تكافلي اجتماعي ويتم ذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز ويستهدف تقليل الإنفاق الشخصى للمواطنين على الخدمات الصحية وتتحمل الدولة غير القادرين.

وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل ، قد وجهت المنتفعين بضرورة الكشف عند الطبيب مع الشعور بأى ألم، مؤكدة على ضرورة الكشف منعا لحدوث المضاعفات الصحية .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل :يجب على المريض عندما يشعر بأى أعراض مرضية أن يتوجه للطبيب للإطمئنان على صحتة منعا للدخول فى مضاعفات صحية، ينبغى عدم صرف أى دواء من تلقاء نفسة لأن ذلك يعرضة للخطر ، مشددة على أن صرف الدواء أو تحديدة من إختصاص الطبيب وتحديد الجرعات من اختصاص الصيدلى.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ،أن عيادات التامين الصحى الشامل متاحة بجميع الوحدات والمراكز الصحية بشكل مستمر من 8 صباحا وحتى 8 مساء كما أن الطوارئ متاحة بالمستشفيات على مدار 24 ساعة.

قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ، إن ملف الأسرة الذى يتم فتحه للمنتفع بمجرد عملية التسجيل يكون بمثابة بوابة للعبور نحو استدامة الحصول على الخدمة داخل مراكز ووحدات ومستشفيات التأمين الصحى.