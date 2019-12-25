شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح ترفع حالة الطوارئ لمواجهة آثار الطقس السيئ وغرف العمليات تتلقى البلاغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بمجالس المدن، تتابع بشكل مستمر حالة الطقس وبيانات هيئة الأرصاد الجوية، للاستعداد المبكر لمواجهة آثار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتملة.

وأوضح محافظ مطروح، في تصريح لـ"الخليج 365" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، في ظل موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، وللتعامل مع آثار سقوط الأمطار المتوقعة على أنحاء المحافظة، وتكثيف جهود جميع أجهزة المحافظة، على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس الغير مستقر وسقوط الأمطار على المناطق المختلفة.

وأشار " شعيب" إلى أنه يتلقى ، تقارير من كل جهة معنية، عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار وحول مراجعة ومتابعة مخرات السيول التي تم تطهيرها خلال الفترة الماضية، وأماكن تجمعات المياه خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانية وسرعة تيسير حركة المسافرين مع إعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة على الطرق حرصا على سلامة المسافرين

وأشار محافظ مطروح، إلى أن جميع الجهات المعنية بالمحافظة، نجحت في احتواء آثار موجة سقوط الأمطار الغزيرة خلال الفترة الماضية، وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والمناطق المختلفة، وهناك متابعة وتنسيق بين غرف العمليات بمراكز المدن والمديريات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.

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على جانب آخر قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن أطقم فرق الطوارئ بالشركة، فى وضع استعداد على مدار 24 ساعة، بالتعاون مع مجالس المدن، لإزالة تجمعات مياه الأمطار المتوقع سقوطها في أي وقت، من خلال 19 سيارة كسح و 6 سيارات مجهزة بمعدات خاصة، و 12 مضخة مياه بسعة 4 و 6 بوصة، بالإضافة إلى سيارات ومعدات مجلس المدينة، لتيسير حركة السير بالشوارع .

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن قطاعات الشركة فى حالة تأهب وطوارئ مستمرة، مع توافر كافة المعدات والسيارات اللازمة، لرفع مياه الأمطار ومنع تراكمها في المناطق المختلفة عقب سقوطها.

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن.