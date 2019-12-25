شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: أردوغان يريد تقاسم إنتاج ليبيا النفطى مع قطر وإيذاء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتدمير الجيش الليبى وجره لحرب فى ليبيا من خلال إرسال الجنود الأتراك إلى طرابلس، وإصراره على التضحية بأبناء الجيش التركى بالتدخل العسكرى فى ليبيا ودعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة فائز السراج كما فعل من قبل بالتدخل العسكرى فى الأراضى السورية بحجة حماية الأمن القومى.

Advertisements

وكتب ضاحى خلفان، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، تعليقا على موقف أردوغان من ليبيا قائلا: "هل تنجح قطر بزج أردوغان في حرب بليبيا أملا في دخول مصر في مواجهة عسكرية.. ليس لديها مانع ابدا من تطاحن البلدين معا..؟ اردوغان سيدخل الحرب بشرط واحد أن يتقاسم وقطر شئ من انتاج ليبيا النفطي.. وأن تكون تكلفة الحرب على حساب الدوحة ..وقطر قد لا تمانع...المهم لدى قطر ايذاء مصر السيسي".



تغريدة ضاحى خلفان عن الوضع فى ليبيا

يحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى، واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، طالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.