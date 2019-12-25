شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز": نهج تركيا تجاه ليبيا استجابةٌ لعزلتها الدبلوماسية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير مجلة فورين بوليسي الأمريكية الذى أكدت فيه أن نهج تركيا تجاه ليبيا هو استجابة لعزلتها، حيث تحدثت حول التحركات التركية الأخيرة وعقدها اتفاقا مع حكومة الوفاق بدأته بالقول إن تركيا تخلط بين أزمتين متوسطيتين في محاولة يائسة لإعادة تشكيل المنطقة لصالحها، مع تداعيات سيئة محتملة سواء بالنسبة للحرب المستمرة في ليبيا أو تنمية الطاقة المستقبلية في شرق البحر المتوسط.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إنه في هذا الشهر نتج عن التواصل غير المعتاد لتركيا مع حكومة الوفاق اتفاقٌ رسمي مع أنقرة لتوفير الدعم العسكري، بما في ذلك الأسلحة وربما القوات، في محاولة لصد تقدّم الجيش الوطني نحو العاصمة، حيث جاء الاتفاق العسكري بعد أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق غير اعتيادي بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني نفسها لتقسيم جزء كبير من شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة بينهما – مما يهدد بحرمان اليونان وقبرص من المكاسب القادمة من المنطقة.

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وأشارت القناة إلى أن تعهد تركيا بالدعم العسكري، يأتي في وقت حرج في المعركة بين حكومة الوفاق والجيش الوطني، الذي كثف ضرباته على مدينة مصراتة وطالب مرة أخرى بانسحاب المليشيات المدعومة من تركيا من العاصمة طرابلس، فيما أعربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء التصعيد في ليبيا، خاصة المشاركة الدولية من كلا الجانبين، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

ولفتت القناة إلى أن هذا النهج التركي المزدوج تجاه ليبيا هو استجابةٌ لعزلتها الدبلوماسية المتنامية في المنطقة، حيث تراجعت علاقات تركيا مع الولايات المتحدة بسبب توغلها في شمال سوريا، حيث نتج عن العدوان التركى على سوريا مقتل العديد من السوريين المدنيين.