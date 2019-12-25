وزير يمني: تركيا عادت بقوة للساحة العالمية بقيادة أردوغان

اليمن / الخليج 365

قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الأربعاء، إن تركيا عادت بقوة إلى الساحة العالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكتب الجبواني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، من السياسيين الأتراك الكبار الذين يحبون اليمن".

وأضاف الجبواني: "استقبلنا أقطاي في مكتبه وقت وصولنا أنقرة، ثم رافقنا في اللقاء ببقية القادة الأتراك".

وتابع: "شكراً للصديق الكبير ياسين أقطاي، وشكراً لتركيا التي عادت بقوة للساحة العالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

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وخلال اليومين الماضيين، التقى الوزير اليمني مسؤولين أتراك في أنقرة، بينهم وزير النقل والبنية التحتية، جاهد طورهان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش.

وقال الجبواني في تغريدة سابقة، إنه اتفق مع نظيره التركي على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي بقطاع النقل في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.