العراق.. وفاة ناشط من الديوانية متأثراً بجراحٍ جراء محاولة اغتيال

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أفاد مصدر طبي عراقي، الأربعاء، بوفاة الناشط ثائر كريم الطيب، بعد أيام من إصابته بانفجار عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارته في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقال مصدر طبي للأناضول، إن "الطيب" توفي في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، في مستشفى الديوانية، متأثرا بجراح أصيب بها قبل 9 أيام نتيجة استهدافه بعبوة ناسفة في الديوانية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن عشرات من المتظاهرين، تجمعوا أمام بوّابة المستشفى بعد وفاة "الطيب"، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط موجة غضب وحزن شديدين في المحافظة بعد انتشار خبر وفاته.

وكان الناشطان علي حمزة المدني، من سكان محافظة بغداد وثائر كريم الطيب، من سكان الديوانية (جنوب)، تعرضا لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة في سيارة كانا يستقلانها في الديوانية في 15 ديسمبر/كانون أول الجاري؛ ما أدى لإصابتهما بجروح، بحسب بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة منذ الأسبوع الماضي.

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وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويتهم ناشطون مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، بينما تقول الحكومة إنهم "طرف ثالث" دون تحديد هويته على وجه الدقة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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