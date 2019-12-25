وفاة رجل مرور دهساً خلال أداء واجبه

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت الجهات المعنية حادثة دهس لرجل مرور على طريق الحرمين بجدة، في أثناء أداء عمله بعد ترجله من دوريته قبل جسر الجامعة، حيث فاجأته سيارة من نوع “دينا” ودهسته.
وأكّدت المصادر أن الفرق الإسعافية باشرت الواقعة، وأن رجل المرور تُوفي بموقع الحادثة.
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