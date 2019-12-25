ضبط شخص أطلق النار على مسؤول حكومي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر مطلعة، أن شرطة محافظة «تثليث» ألقت القبض مساء أول أمس (الإثنين) على المتهم بإطلاق النار على مسؤول في إحدى الإدارات الحكومية بوادي الدواسر قبل أسابيع.

ووفقاً لـ”عكاظ”، تبين أن المتهم ترصد المسؤول قبل فعلته، كما تورط في سلب عدد من السيارات مستخدما السلاح الأبيض وإعطاب شاحنة مركبات وتنزيل إحداها ليستغلها لاحقا في تنفيذ جرائم سلب في محافظة تثليث ومراكزها، ليتم ضبطه بواسطة شرطة عسير وتثليث وإيداعه التوقيف وإشعار الجهات المعنية.