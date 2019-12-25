صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبن وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان. وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشرف- تميز وتحسين التصنيع (الجبيل)، مدير- تحسين العمليات الفنية (جازان)، مهندس- صيانة (الجبيل)، مدير- إدارة المشروع (جازان)، فني صيانة- الكهرباء والأجهزة (جازان)، فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان)، كبير مشرفين الصيانة (جازان). لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.