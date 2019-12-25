شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل مرور دهساً أثناء أداء عمله على طريق الحرمين بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
باشرت الجهات المعنية -قبل قليل- حادثة دهس تعرض لها رجل مرور على طريق الحرمين في جدة، وذلك أثناء أداء عمله بعد ترجله من دوريته قبل جسر الجامعة، حيث فاجأته سيارة من نوع “دينّا” ودهسته.
وقالت مصادر إن فرق الإسعاف باشرت موقع الحادثة، وإن رجل المرور تُوفي بالموقع.
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