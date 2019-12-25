شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من مؤسسة النقد لـ«البنوك» بشأن ساعات العمل يوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)ـ توجيهاً إلى البنوك والمصارف التي تعمل في المملكة بإتاحة تمديد ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري (التمويل المدعوم) لمدة عام. ويتعلق برنامج «التمويل المدعوم» بتمويل المساكن مدعومة التكاليف التي ينفذها صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل المشاركة. وسيحصل المستفيد الذي تم تخصيص تمويل له على طلبه من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره، ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي، بحسب عدد أفراد الأسرة والدخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من مؤسسة النقد لـ«البنوك» بشأن ساعات العمل يوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.