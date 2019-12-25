شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق لتقليل الشعور بالألم أثناء استخدام الخيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الشعر الزائد في الوجه من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه الكثير من النساء، ويعد استخدام الخيط من أفضل الوسائل المجربة للتخلص منها، لكن مع ذلك، يتسبب في الشعور بالآلام الشديدة، التهابات البشرة أو الاحمرار، لذا، جمعنا إليكِ بعض الطرق لتساعدك على تقليل الشعور بالألم أثناء استخدام الخيط.



إليكِ أفضل الطرق والنصائح للتخلص من الآلام أثناء استخدام الخيط لإزالة شعر الوجه الزائد.

1- الكريم المرطب

بعد إزالة الشعر باستخدام الخيط، وزعي القليل من الكريم المرطب على بشرتك ليساعد على الاسترخاء وتهدئة البشرة، كما أن تدليك البشرة يساعد كذلك على تخفيف الألم والشعور بالانتعاش نتيجة لزيادة تدفق الدم داخل خلايا البشرة.

2- تونر البشرة

استخدام التونر أيضًا يعمل على تبريد البشرة وتخفيف الألم نظرًا لخواصه المهدئة والمنعشة.

3- حفظ الملاقط في الثلاجة

في حالة استخدام الملاقط، ينصح بحفظها في الثلاجة لمدة ربع ساعة، يساعد ذلك على تقليل الشعور بالألم نتيجة لتهدئة البشرة.

4- مكعبات الثلج

استخدمي مكعبات الثلج لتدليك البشرة جيدًا بعد إزالة الشعر، قومي بتحريك مكعبات الثلج على بشرتك في حركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة وعكسها.

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5- غسيل الوجه بالماء البارد

استخدام الماء البارد لغسيل البشرة أيضًا خيار جيد لتهدئة التهيجات وتجنب حدوث الالتهابات، لكن لا تنسي تجفيف بشرتك جيدًا باستخدام منشفة ناعمة.

6- تجنبي استخدام الشفرة على بشرة الوجه

لا ينصح أبدًا باستخدام الشفرة لإزالة شعر الوجه/ فقد يؤدي ذلك لنمو الشعر سريعًا بشكل أكثر خشونة.

7- تمديد البشرة

أثناء إزالة الشعر، احرصي على تمديد البشرة وشدها جيدًا لتسهيل عملية إزالة الشعر. لكن احرصي على اختيار شخص محترف لإتمام تلك المهمة وإزالة الشعر بسهولة.

8- معجون الأسنان

وزعي القليل من معجون الأسنان مع خلاصة النعناع على البشرة قبل إزالة الشعر، فيساعد النعناع على تهدئة البشرة وتخفيف الألم.

9- بودرة التلك

بودرة التلك أيضًا من المكونات الفعّالة لتهدئة ألام البشرة، فتمنحك بشرة نقية، كما تساعد على تخفيف الألم أثناء إزالة الشعر.

10- تجنبي التعرض لأشعة الشمس

بعد إزالة الشعر، تصبح البشرة أكثر حساسية تجاه أشعة الشمسز لذا، ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس لبضع ساعات، خاصةً في حالة البشرة الحساسة.