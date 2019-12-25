وصول جثمان رئيس الأركان الجزائرى إلى قصر الشعب لبدء مراسم تشييع جنازته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى إلى قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة صباح اليوم الربعاء، لبدء مراسم تشييع جنازته.
وكان في استقبال الجثمان اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة وقادة القوات المسلحة الجزائرية، حيث وضع الجثمان ملفوفا بالعلم الجزائري في القاعة الرئيسية للقصر تمهيدا لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من كبار المسؤولين الجزائريين والمواطنين الذين توافدوا على القصر من أمس.
وكان الفريق قايد صالح قد وافته المنية صباح يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 80 عاما إثر أزمة قلبية.
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