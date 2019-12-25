شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: محتجون يحرقون مقار أحزاب سياسية بالديوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الاربعاء، أن محتجين أقدموا على حرق مقار أحزاب سياسية فى محافظة الديوانية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن فرق الدفاع المدني في المحافظة تمكنت من السيطرة على النيران في هذه المقار واخمادها.

وقد سادت حالة من الغضب في الديوانية فور إعلان نبأ وفاة الناشط العراقي ثائر الطيب متأثرا بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال تعرض في شهر ديسمبر الماضي، كما دعت تنسيقيات الحراك الشعبي في العراق إلى قطع الطرق الرئيسية في بغداد، ردا على وفاة الناشط .

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