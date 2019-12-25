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ضبط مُطلق النار على مسؤول حكومي في «تثليث»

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن شرطة محافظة «تثليث» ألقت القبض مساء أول أمس (الإثنين) على المتهم بإطلاق النار على مسؤول في إحدى الإدارات الحكومية بوادي الدواسر قبل أسابيع.

ووفقاً لـ”عكاظ”، تبين أن المتهم ترصد المسؤول قبل فعلته، كما تورط في سلب عدد من السيارات مستخدما السلاح الأبيض وإعطاب شاحنة مركبات وتنزيل إحداها ليستغلها لاحقا في تنفيذ جرائم سلب في محافظة تثليث ومراكزها، ليتم ضبطه بواسطة شرطة عسير وتثليث وإيداعه التوقيف وإشعار الجهات المعنية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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